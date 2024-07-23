Maaş ödemeyen başkana kazan kaldırdılar

CHP'li Şişli Belediyesi'nde yeni başkan Resul Emrah Şahan'ın maaşları tam olarak ödememesi nedeniyle çalışanlar isyan etti. DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Yönetimi ve İşçileri" sendikası maaşların ödenmesi için belediye binası önünde eylem yaptı. Grubun açıklamasında "Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır. Sayın başkanım; son seçimlerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerin, yönettiği illerin milli gelire katkısı ülke genelinde yüzde 77.7'dir. Fakat buna rağmen ekonomik krizin sorumluluğu dönüp dolaşıp gene biz işçiye yüklenmektedir. Ne borçların sorumlusu ne de ekonomik krizin sorumlusu bizleriz" denildi.