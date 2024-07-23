TDV, şehidin vasiyetini yerine getiriyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek üzere Afrika'da su kuyusu açmaya hazırlanıyor. TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" dediği hatırlatıldı. Horoz'un vasiyetini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatları doğrultusunda TDV tarafından çalışma yapıldığı belirtildi. Nijerya'nın yaklaşık 4 bin nüfuslu Adamawa Yola bölgesinde açılması planlanan su kuyusunun inşa süresinin 35 gün olduğu kaydedildi.Su kuyusunun açılması için Türkiye'nin Abuja Din Hizmetleri Müşavirliğince sondaj çalışmalarına başlandığı, kuyunun üstyapı inşaatının 35 günde bitirilerek kullanıma açılacağı aktarıldı. TDV'nin yurt dışında açlık ve susuzlukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine yönelik "Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" çalışmaları doğrultusunda daha önce 1292 su kuyusunun açılışı yapıldı.