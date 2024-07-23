Terör halayına 9 gözaltı

Mersin'de bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 9 kişi gözaltına alındı. Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atan kişilerle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve örgüt elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" dedi.