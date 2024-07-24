Aile hekimliğinin etkinliği artırılacak

Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetlerinin ön plana çıkması için düğmeye bastı. Hastalar ilk olarak aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun ajandası netleşmeye başladı. Hastaların sıkıntılarını net olarak anlatamadığı ve ilgili branşları tercih etme noktasında eksik oldukları üzerinde durulacak. Edinilen bilgiye göre yeni bakanın üzerinde çalışmak istediği konulardan biri birinci sağlık hizmetlerine öncelik vermek olacak. Bu sayede hem hastaların hastane hastane dolaşmalarının önü kesilecek hem de mevcut hastanelerin yükü azaltılacak.Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak. Hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde hastaneye ve ilgili branşa yönlendirebildikleri söylenecek. 2010'dan beri Türkiye genelinde uygulanan, aile hekimliği uygulaması ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veriliyor.