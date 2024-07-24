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Giriş Tarihi: 24.7.2024 12:37 Son Güncelleme: 24.7.2024 13:02

Bakan Güler'den Yunan Bakan'ın 'Bir geze ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızı F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasıyla ilgili konuştu. Bakan Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz" dedi.

AA
Bakan Güler’den Yunan Bakan’ın ’Bir geze ansızın gelebiliriz’ sözlerine yanıt: Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

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Bakan Güler'den Yunan Bakan'ın 'Bir geze ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor
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