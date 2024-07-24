CHP’li Ortahisar Belediyesi diyalog kapılarını kapatarak şehrimizi cezalandırıyor

İYİ NİYET ADIMLARI ATTIK

Çebi yaptığı açıklamada, "yerel seçim sonuçlarının ardından CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın parti rozetimi çıkardım, herkesin belediye başkanı olacağım şeklindeki açıklamasına karşılık olarak şehrin hizmet alması konusunda kendilerinin de yapıcı bir yol izlediklerini söyledi. Belediye meclis üyeleri ile yaptıkları istişarede Ortahisar Belediyesinin ilk meclis toplantısındaki komisyon seçimlerinde CHP'nin tüm önerilerine evet oyu kullandık.Belediye yönetiminde önemli olan halka ayrım yapmadan hizmet götürmektir. Bizler de Ortahisar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu, iktidar partisi ilçe yönetimi, şehrin hizmet dertlisi olarak istişareden yana tavır gösterdik. Ortahisar'ımızın menfaati konusunda siyasî kimliğimizi dışarıda bıraktığımızı bu şekilde ifade etmiş olduk. Ancak bizlerin tüm iyi niyet adımlarına rağmen CHP yönetimini diyalog kapılarını kapatarak uygulamalarıyla belediyeyi CHP zihniyetiyle yöneteceğini göstermektedir" diye konuştu.

BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞI

Çebi " CHP'li Belediye Başkanı Kaya, Önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Belediye makamından kaldırıldı. Ardından da resim misafir koltuğunda basına servis edildi. Çözüm üretmek yerine her gün türlü bahanelerle adeta Belediyeyi ağlama duvarı haline getirdiler. Hem iktidar hem de Büyükşehir Belediyemiz ile diyalog kapılarını tümden kapattı. Sonra resimde geri adım attı. Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürekli eleştirdiği AK Parti yönetimi döneminde şehre kazandırılan hizmetleri kendi hizmetiymiş gibi anlattı. Tepki alınca geri adım atarak sosyal medyasından kaldırdı.

Bir geri adımda baldızını işe aldıktan sonra attı .Bir günlük sigortalı olması gerekiyormuş gibi bugüne hiç bir örneği olmayan bir duruma sığındı Bir sigorta her yerde tüm özel şirketlerde olabilir idi. Bunun belediye ile ne alakası var .Öyle bir fırsat varsa herkes bir gün gelsin sigortalı olsun"

SÖZÜNDE DURMADI

Belediye hizmet binasına asılı Filistin'e destek pankartını kaldırdı, tepki alınca yine geri adım attı. Belediye gelir tarifesine yüzde binlere oranla fahiş zam yaptı. Konuyu mahkemeye taşıyınca uzlaşma istedi. Bu konuda da sözünde durmadı, bazı tarifelerde yine yüzde 400'e varan oranda zam yaptı.

DİYALOG İÇİN BİR ADIMI VAR MI?

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın diyalogdan uzak bir yönetim anlayışı sürdürdüğüne vurgu yapan Çebi, şu ifadelere yer verdi: "Sivil toplum kuruluşları bu şehrin yönetim paydasıdır. Görüşleri önemlidir. Görüşlerini öğrenmek için bir girişimi var mı? Büyükşehir Belediyemizden destek almak konusunda yine diyaloga kapalı duruş sergiliyor.AK Parti döneminde Ortahisar Belediye Başkanımız oy oranına bakmaksızın istişare halindeydi, kararlar da oy birliği ile alınırdı.

ORTAHİSAR ZARAR GÖRÜYOR

Mevcut CHP'li Ortahisar Belediye Yönetiminin bu tutumu şehre hizmet konusunda zarar vermediğini belirten Çebi," Bu yönetimin hedefi hizmet etmek olamaz, şehrin önünü tıkamak olur. AK Parti döneminde asfalt, beton yol bırakmamıştık, şimdi kendileri çöp bile toplayamıyorlar. İşte gelinen nokta budur"