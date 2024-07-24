Dursun Mirza’dan bir skandal daha: Hazineye ait plajı gasp etti

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın zarar ettiği gerekçesiyle ismini değiştirerek halka açtığı Engelsiz Yaşam Kampı'ndan daha fazla kar elde edebilmek amacıyla hazineye ait plaj işgal edildi. Daha önce sadece engelli bireylerin denize girmesine olanak sağlayan rampa ve donatıların yer aldığı plajdaki söz konusu bu haksız kazanç Erdek Kaymakamlığı'nın dikkatinden kaçmadı. Bandırma Belediyesi'ni yazılı olarak 2 defa uyaran Erdek Kaymakamlığı, uyarılara kulak asılmayınca harekete geçti. Ekipler, plajda bulunan büfe, şezlong ve masaları kaldırdı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın talimatıyla, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenmiş bir alanın, gelir elde etme arzusuyla yeniden yapılandırılması, kamuoyunda büyük hayal kırıklığına yol açmıştı. Bandırma Belediyesi'nin kamu yararını gözetmek yerine ticari çıkarları ön planda tutan politikalar gözeterek engelsiz bireyler için özel olarak tasarlanmış bir alanı gelir elde etmek amacıyla işgal etmesi belediyenin sosyal sorumluluk anlayışından ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra söz verdiği projeler ile ilgili henüz hiçbir adım atmayan Belediye Başkanı Dursun Mirza, işleyen mevcut projeleri ise ya değiştirerek ya da atıl bırakarak kamuoyunu hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.