KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 2 devletli çözüm vazgeçilmezimizdir

Türkiye'nin gücünü de orada gördük. Türk Yıldızları da hava sahasında kendi gösterilerini yaptılar. Bütün Girne adeta balkonlarda binalarda damlarda caddelerde halk bütün bu gösteriyi seyretti. Büyük bir coşku ile kutladık. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü yok oluştan bir soykırımdan kurtarılmış.

Kıbrıs hem Kıbrıs Türkünün bekası için aynı zamanda Türkiye'mizin ana vatanın kendi güvenliği için hem Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de hem de onun üzerindeki Gök Vatan'da hava sahası için çok önemli.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VAZGEÇİLMEZDİR"

"Kıbrıs'ta 60 yıldır zaten 2 halk yarışıyor. Aksi düşünülemez. İki devletli çözüm vazgeçilmezdir.