Öncelik insan hayvan ve çevre sağlığı

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saat süren yoğun ve tartışmalı görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin kabul edilen 8. maddesine göre, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletilecek. Bu değişiklikle insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla hayvanlar için ameliyathaneler kurmak, bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde barındırılan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler teşvik kapsamına alınacak. 9. maddeyle ise kişiler el konulan hayvanların sahiplendirilene kadar bakımevinde barındırılacağı hüküm altına alındı.