Haberler Gündem Haberleri "Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli sapkın içeriğe RTÜK'ten inceleme!
Giriş Tarihi: 24.7.2024 10:37 Son Güncelleme: 24.7.2024 10:59

"Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli sapkın içeriğe RTÜK'ten inceleme!

Son dakika haberi... Uluslararası yayıncı “Prime Video”da yer alan Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyonun yayımlanmasının ardından sosyal medyada tepki topladı. Sapkın içeriğe RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Sosis Partisi: Gıdatopya isimli sapkın içeriğe RTÜK’ten inceleme!

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon filmi tartışma yarattı. Cinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmi ile ilgili bir açıklama yaparak "Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasından satır başları:

Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor.

Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir.

Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.

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"Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli sapkın içeriğe RTÜK'ten inceleme!
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