AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:Ötanazi ifadesinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir. Bunu bir katliam yasası gibi sunmak son derece yanlış ve büyük bir haksızlık. Arzumuz sokakların güvenli hale gelmesidir. 'Şöyle hesap sorarız, böyle yaparız' bunları üzücü buluyorum. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek.İsrail Filistin'de güvenli bölgelere saldırıyor. Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar.Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konut teslim edilecek.Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.Yunan Savunma Bakanı'nın eşzamanlı olarak yaptığı açıklamalar Barış Harekâtı'nın arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Gelinen noktada federal çözümün mümkün olmadığını bütün dünya görmektedir.Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saat süren yoğun ve tartışmalı görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin kabul edilen 8. maddesine göre, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletilecek. Bu değişiklikle insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla hayvanlar için ameliyathaneler kurmak, bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde barındırılan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler teşvik kapsamına alınacak. 9. maddeyle ise kişiler el konulan hayvanların sahiplendirilene kadar bakımevinde barındırılacağı hüküm altına alındı./ ANKARAİçişleri Bakanlığı, köpek saldırıları ve hayvanların sebep olduğu trafik kazaları verilerini açıkladı. Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar 4 bin 269 başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı. 2022 yılından itibaren hayvana çarpma sonucu 2 bin 666 trafik kazası kayıtlara geçti. 37 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Kazaların 1078'i 2022 yılında, 1091'i 2023 yılında, 497'si ise 2024'ün ilk 7 ayında gerçekleşti./ SABAH(Özgür Özel'in 'Kürtler, Aleviler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa senin demenle eşit olmazlar' sözüne dair) AK Parti eşitsizlik uygulamalarına son veren partidir. Biz Kürt vatandaşlara eşitlik derken karşımızda CHP vardı.