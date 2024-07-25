Ağrı’da terör propagandası: 5 kişi yakalandı, 2 kişi firarda

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilen 7 kişiden 5'i gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak… (PKK/KCK)" suçundan yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.