AK Partili Saygılı’dan Büyükşehir’e yaylım ateşi: Katillerle kardeş olma karanlığını...

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Gündem İzmir" başlığı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ELLERİNİZİ KALDIRIN Kİ ŞEREFİNİZ OLSUN

İsrail'i Flistin'de yaptığı katliamı kınayan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne çağrıda bulundu. "İsrail Terör Devletinin sürdürdüğü kıyımları buradan lanetliyorum" diyen Saygılı, "Mazlum Filistin halkına desteklerimi bildiriyorum. Bu vesileyle; Gazze'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kardeş şehir ilan edilmesinde oy kullanan tüm meclis üyelerimize ve bu çağrımıza kulak veren vicdan sahiplerine gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bir utancı daha sırtında taşımaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Gazze'yi kardeş şehir ilan etmeniz ne kadar olumluysa, Tel-Aviv'i sözde kardeş şehir olmaktan çıkarmamanız o kadar tarihi bir ayıptır. Katillerle kardeş olma karanlığını çocuklarınıza miras bırakmayın. Gazze ile kardeş olmak için oy verirken kalkan ellerinizi, Tel-Aviv'i de sözde kardeşlikten çıkarmak için kaldırın ki o elleriniz şerefiniz olsun!" dedi.

MUHBİR GİBİ ÇALIŞACAĞIZ

İzmir'de yaşanan elektrik kaçağı faciasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Saygılı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Bizim medeniyetimizin temelinde beşer vardır. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Siyaset felsefemizde de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu zirvede yer alır. Geçtiğimiz günlerde Alsancak'ta ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan feci bir olay yaşandı. Elektrik kaçağı nedeniyle Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışırken can veren İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltılar oldu, bunlardan tutuklananlar ve serbest kalanlar oldu. Hala soruşturma sürüyor. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç da olayı yakından takip edip kamuoyuna bilgilendirme yapıyor. Yani bu olayla ilgili ivedi ve usulüne uygun bir şekilde hukuki süreç ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Ama ne hikmetse henüz nihai olmayan "ön raporları" referans gösteren CHP'nin İzmir siyasetinin aktörleri yaygara koparıyorlar. Şeffaf bir şekilde bizzat Bakanımız tarafından takip edilen, kamuoyu vicdanı açısından ivedilikle sonuçlanması için çaba gösterilen bir hukuki süreci adeta baltalamaya çalışıyorlar. Biz kimin suçlu olup kimin suçlu olmadığından daha ziyade iki vatandaşımızın yaşadığı feci ölümün bir daha yaşanmaması için her türlü altyapı çalışmasının İzmir'de boşluk bırakılmaması için adeta muhbir gibi çalışacağız. Ve bu işinde takipçisi olacağız. Kurum ya da kişiler hiçbiri fark etmez. Kim suçluysa cezasını alsın! İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Kentimizde yağışlar başlamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, bu işlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin altyapısını gözden geçirmesini teklif ediyorum. İl Başkanı olarak üzerimize düşen ne varsa, takibini yapacağımın sözünü veriyorum. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yaptığı gibi bu işi siyasete malzeme yapmadık, yapmayacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

YUNAN ŞARKICININ DAVET EDİLMESİ MANİDAR

Çeşme'de yaşanan Despina Vandi krizi için ise Saygılı, "Çeşme'de, Türk öğrenciler için yapılacak bir eğitim bağışı gecesinde, bir Türk sanatçı yok mu da Yunanistan'dan getirtiyorsunuz! TEV bu konuda hatalı! Sanatçıyı çağıran sizsiniz, bağıran yine siz. Hem suçlu hem güçlü hem arsız hem utanmazsınız! Türkiye'nin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağımızın böyle bir konuya alet edilmesini kınıyoruz. Bunu yaparken en başta düşüneceklerdi. Ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünden çok kısa bir süre önce Yunan şarkıcının davet edilmesi de manidar geldi bizlere! Çeşme Belediye Başkanı, sponsor olduğu bu gece ile ilgili ahmaklıktan kahramanlık çıkarmaya çalışmaktan başka bir şey yapmadı. Hızını alamayınca Milletvekilimiz Sayın Mustafa Varank ile girdiği siyaset polemiği de acemi bir politikacını kamuoyu önündeki zavallı çırpınışlarıydı" şeklinde konuştu.

NİHAYET ÇÖZÜME KAVUŞTU

Saygılı şunları söyledi: "Biz Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ'ın seçim kampanyasındaki vaatlerinden olan İZBAN'daki 90 dakika meselesinin üzerine gideceğimizi ifade etmiştik. Bu konu ne yazık ki anlamsızca uzadı, ilgililer bu meselede inisiyatif almaktan kaçındı. Bu süreçte bizzat görüştüğüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun meseleye alakalı yaklaşımı çözümü de beraberinde getirdi. Sayın Bakanımız, İzmir'in ulaşım sorunlarına duyarlılık göstererek gerekli adımları attı ve çözüm üretti. Geldiğimiz noktada bu sorun nihayet çözüme kavuştu. Artık İzmirli vatandaşlarımız, ulaşım haklarından daha ucuz faydalanmaya başladı. İzmirli kent içi ulaşımını sağlarken daha az ödüyor. Sayın Cemil Tugay da bu noktada pozitif yönde bir adım attı. Böylece AK Parti olarak bir problemi daha İzmir'in hayrına ve yararına olacak şekliyle çözmüş olduk." diye konuştu.

İHALE YAPIP HASTANEYİ BİR AN ÖNCE İZMİR'E KAZANDIRSINLAR

Konuşmasına "Çözülmeyi bekleyen başka meseleler de var." diye devam eden Saygılı: "Eşrefpaşa Hastanesi'nde ek bina yapımında Tunç Soyer ihaleyi bitirememişti biliyorsunuz. Cemil Tugay döneminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi'nde yapılacak ek hizmet binasının inşaat ihalesinde süre uzatımı istedi. Biz de destek verdik ve süre uzatıldı. Şimdi bu işin takipçisi olacağız. İhale yapsınlar ve hastaneyi bir an önce İzmir'e kazandırsınlar." dedi

MEMUR EYLEMLERİ

"Büyükşehir'deki toplu sözleşme sürecinde memur eylemleri sürüyor. Sosyal denge tazminatı ile ilgili de üzerimize düşeni AK Parti grubumuz Büyükşehir Meclisi'nde yapmıştır. Bu anlamda artık yetki Cemil Tugay'dadır. Memur kardeşlerimizin hakkını verecek şekilde gerekeni yapmasını bekliyoruz. Biz, İzmirlinin yaşam kalitesini yükseltirken yaşam maliyetlerini düşürmeye, yüzleri güldürmeye devam edeceğiz inşallah. Biz özellikle AK Parti İzmir kadroları olarak İzmir için ne iyiyse, onun olması için gayret gösteriyoruz. İzmir için yetkin bir koordinasyon ile milletvekillerimizin de bu koordinasyon çerçevesindeki uyumları, destek ve azimleriyle şehrimizin problemlerini sırayla çözüyoruz. Bilhassa bakanlarımızın önemli katkılarını ve rehberliği bizlere güç veriyor. Bu vesileyle İzmir'in gündemleriyle yakinen ilgilenen tüm bakanlarımıza ve Ankara'da sesimiz olan milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

İŞE GELİNCE YOK, ŞOVA GELİNCE ÇOKSUNUZ

Açıklamalarına İzmir'de özellikle havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan pis koku ile devam eden Saygılı: "Geçtiğimiz hafta, yurtdışından gelen misafirlerimi Kordon'da yemeğe götürdüm. Yemeğin ortasında ağır bir koku geldi, misafirlerim rahatsız oldu ve onların talepleri ile oradan ayrıldık. Bir İzmirli olarak ne yazık ki utandım. İzmir Büyükşehir yetkilileri Kordon'daki esnafa gidip bir konuşsa ne olduğunu öğrenecekler. Sayın Cemil Tugay, 100 gündür, yani göreve geldiğinizden beri Körfez'deki çevre felaketi ve ağır koku problemiyle ilgili hiçbir şey yapmadınız! Tunç Soyer gibi yüzey temizliği mi yapacaksınız yoksa hakikaten temiz bir Körfez için bir inisiyatif alacak mısınız? Ne yapacaksınız, bir planınız var mı? Kanalizasyon borularının hala körfeze akması ve yılan hikayesine dönen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki 4. Faz'ın 9 yıldır bitirilememiş olması, körfezi her gün daha kirli hale getiriyor. İşe gelince yok, şova gelince çoksunuz!" ifadelerini kullandı.



