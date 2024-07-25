Ayasofya’nın diriliş günü

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te alınan kararla müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden tam 4 yıl geçti. 24 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi o tarihten günümüze yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıldönümü dolayısıyla dün öğle namazı öncesi Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ziyaretçilere yemek dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da halka yemek ikramında bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği caminin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabı X'teki mesajında, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıldönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Cenab-ı Hak mihrabından secdeleri, minarelerinden ezanları, kürsülerinden dersleri, minberinden hutbeleri eksik eylemesin" mesajını paylaştı.