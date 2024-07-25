Bakan Işıkhan: CHP’li belediyelerin prim borçları had safhaya ulaştı

umhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili "Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleriniz birikmiş SGK borçlarını ödesin" açıklamasının ardından gözler belediyelerin borçlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin SGK'ya prim toplam borcu yaklaşık 21 milyar TL. Bu borcun büyük çoğunluğu CHP'li belediyelere ait. Prim borcunda en vahim durumda olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi. Sadece Ankara Büyükşehir'in borcu yaklaşık 5 milyar TL.