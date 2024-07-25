Bakan Yusuf Tekin’den Fransız okullarına çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız okullarıyla ilgili bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi veren Tekin, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim-öğretim vermeye davet ediyoruz" diye konuştu. Tekin, bu okullarla ilgili nasıl işlem yapıldığını da anlatarak, "Normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim-öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler" ifadesini kullandı. Konu hakkında ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Tekin, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi. Tekin, "Uluslararası sözleşme yapalım. Özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim-öğretim alanında demokratik ve özgür biçimde kendi kültürlerini, anadillerini öğrenebilecekleri zeminde uluslararası anlaşma yapmak için çaba sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile ilgili bazı itirazların olduğunun anımsatılması üzerine Tekin, "Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak yepyeni başlangıç yapıyoruz. Yeni başlangıçlar böyle hep farklı kesimlerden, farklı toplumsal yapılardan eleştiri konusu olabilir" dedi.