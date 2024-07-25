Başkentte ulaşıma büyük zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı. Zammın ardından tam bilet 15 liradan 21 liraya, öğrenci bileti ise 7 lira 50 kuruştan 10 lira 50 kuruşa çıkacak. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Yeni fiyatlar 1 Ağustos günü başlayacak. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim.Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti. Ancak sözünü tutmadı. ABB tarafından EGO'nun zarar rakamları açıklanmıştı.EGO Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayından itibaren 5 ayda toplamda 1 milyar 503 milyon zarar ettiği belirtilen duyuruda zam talebi de gündeme getirildi. 2019 yerel seçimleri öncesi "Ankara en ucuz hizmet veren il olacak" diyen Yavaş, görevde olduğu 5.5 yıl içerisinde ulaşıma yüzde 740 zam yaptı. Ayrıca asgari ücretlilere 52 adet bilet hakkı tanıyacağını söyleyen Yavaş sözünde durmadı hatta ücretsiz olan aktarmaları paralı hale getirdi. Mansur Yavaş'n koltuğa oturduğ 31 Mart 2019'da tam bilet 2.50 TL'ydi. 2 Eylül'de ilk zam geldi. Tam bilet 3.25 TL oldu.