Haberler Gündem Haberleri Gazze’ye yardım kermesi
Giriş Tarihi: 25.7.2024

Gazze’ye yardım kermesi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gazze’ye yardım kermesi
Kadın ve Dayanışma Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, Muratpaşa Camii avlusunda Gazze'ye yardım göndermek amacıyla kermes düzenledi. 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kermes, büyük ilgi gördü. KADEM Vakfı Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, "Filistin'de, Gazze'de çok büyük kanayan yaralar var. Soykırım, katliam, açlık, salgın hastalık ve pek çok acıyla daha karşı karşıya kalan kardeşlerimizin yalnız kalmaması için her gün dua ediyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmese de bu kermesi organize etmek istedik. Gerçekleştirdiğimiz kermes, ufak da olsa Gazze'deki mağdur kardeşlerimize katkı sağlasın istiyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi. Toplanan yardımlar Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze’ye yardım kermesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA