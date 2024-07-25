Gazze’ye yardım kermesi

Kadın ve Dayanışma Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, Muratpaşa Camii avlusunda Gazze'ye yardım göndermek amacıyla kermes düzenledi. 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kermes, büyük ilgi gördü. KADEM Vakfı Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, "Filistin'de, Gazze'de çok büyük kanayan yaralar var. Soykırım, katliam, açlık, salgın hastalık ve pek çok acıyla daha karşı karşıya kalan kardeşlerimizin yalnız kalmaması için her gün dua ediyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmese de bu kermesi organize etmek istedik. Gerçekleştirdiğimiz kermes, ufak da olsa Gazze'deki mağdur kardeşlerimize katkı sağlasın istiyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi. Toplanan yardımlar Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.