Genç KADEM’den Süleymaniye Camii’nde aşure ikramı

Genç KADEM gönüllüleri, muharrem ayı vesilesiyle İstanbul'un Fatih ilçesindeki Süleymaniye Camii'nde önceki gün aşure etkinliği düzenledi. Süleymaniye Camii'nde bolluk ve bereketin simgesi olarak düzenlenen etkinlikte genç KADEM üyeleri, vatandaşlara ve turistlere aşure ikram etti. Yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı. Genç KADEM Sorumlusu Hande Bilirgen (26), "5 bine yakın gönüllümüz var. Manevi değerleri yaşatmak adına çalışıyoruz. Aşure, farklı kültürleri ve inançları bir araya getiriyor. Aşure vesileyle birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın kıymetini hatırlatmak istedik" dedi.Genç KADEM'li Hazal Naz Yıldız (21) ise, "Genç KADEM'de olmaktan mutluyuz. Her etkinlikte birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anlıyoruz" diye konuştu. Genç KADEM üyesi Hüdanur Türksoy da (25) "Aşure birlik beraberlik içinde bir kurtuluşa ermek manasını taşıyor. Gençler olarak milli ve manevi şuuru geleceğe yansıtacağız" ifadelerini kullandı.