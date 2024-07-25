İzmir Büyükşehir’de ‘ses sistemi’ arbedesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden memur eyleminde arbede yaşandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memurların Sosyal denge tazminatlarında yaşanan kesinti sonrası memurlar geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dün de eylemlerine devam etti. Açıklanan haftalık eylem planına göre memurlar hollerde yeryüzü sofrası kuracaktı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGEL OLDU

Bir grup memur eylemlerde kullandıkları ses sistemini Kültürpark'ta çalışma ofislerinin bulunduğu 1 Nolu hole sokmak istedi. Ses sistemini içeri almak istemeyen güvenlik görevlileri ile sendikaya üye memurlar arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI İDDİASI

Memurlar tüm engellemelere rağmen berberinde getirdikleri ses sistemini içeri sokarken taraflar arasında çıkan arbedede 2'si özel güvenlik olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığın öne sürüldü.

KAPILAR KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen memurlarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmış, çıkan itiş kakışta salona giriş kapısı ve camlar kırılmıştı.

