Haberler Gündem Haberleri İzmir Büyükşehir’de ‘ses sistemi’ arbedesi!
Giriş Tarihi: 25.7.2024 16:24

İzmir Büyükşehir’de ‘ses sistemi’ arbedesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden memur eylemlerinde ‘ses sistemi’ nedeniyle arbede çıktı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel güvenlikler memurların eylemlerde kullandığı ses sitemini içeriye almak istemeyince taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede 2'si güvenlik memuru olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı iddia edildi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir’de ‘ses sistemi’ arbedesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden memur eyleminde arbede yaşandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memurların Sosyal denge tazminatlarında yaşanan kesinti sonrası memurlar geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dün de eylemlerine devam etti. Açıklanan haftalık eylem planına göre memurlar hollerde yeryüzü sofrası kuracaktı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGEL OLDU

Bir grup memur eylemlerde kullandıkları ses sistemini Kültürpark'ta çalışma ofislerinin bulunduğu 1 Nolu hole sokmak istedi. Ses sistemini içeri almak istemeyen güvenlik görevlileri ile sendikaya üye memurlar arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI İDDİASI

Memurlar tüm engellemelere rağmen berberinde getirdikleri ses sistemini içeri sokarken taraflar arasında çıkan arbedede 2'si özel güvenlik olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığın öne sürüldü.

KAPILAR KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen memurlarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmış, çıkan itiş kakışta salona giriş kapısı ve camlar kırılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Büyükşehir’de ‘ses sistemi’ arbedesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA