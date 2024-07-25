İzmir iş bıraktı

HP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyen memurlar, Genel Başkan Özgür Özel'e gönderme yaparak sırtlarında "küfe" taşıdı. Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Keleş, "CHP, her gün sokaklara, TV'lere çıkıp 'Geçinemiyoruz, enflasyon, işsizlik var' diyor. Ancak bize iki yıl boyunca 0 zam dayatıyor. Kabul etmiyoruz. Özgür Bey dünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak 'Küfeyi taşımaya razıyız' demişti. Biz de buraya küfe ile geldik. Siz bu küfenin içindeki yumurtaları kırdınız. Emekçilerin hakkından elinizi çekin" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın memurlara ödenecek sosyal denge tazminatı konusunda yasal sınır bahanesinin arkasına sığındığını ifade eden Keleş, "Sayın Tugay'la önceki gün yaptığımız görüşmede, 'Kazanılmış haklarınızı koruyarak ve memur maaşlarına gelen zamları yansıtarak sizinle toplu sözleşme yapmak istiyorum ancak CHP Genel Merkezi'nden onay bekliyorum' şeklinde açıklama yapmıştır. Kendisi İBB Meclisi'nin verdiği yetkiyi yeterli görmemiş olacak ki bir de CHP Genel Merkezi'nden yetki alma ihtiyacı duymuştur" dedi.CHP Genel Merkezi'nin sendikanın sunduğu teklife olumsuz yanıt verdiğini belirten Keleş, "Cemil Tugay ile CHP Genel Merkezi arasında emekçilerin kazanılmış haklarını gasp etmek için paslaştıklarını görüyoruz, biri sıkışınca topu diğerine atarak birbirlerini rahatlatmaya çalışıyorlar. İktidara yürüdüğünü iddia eden bir partinin, yaklaşık 2 yıl boyunca hiç artış yapılmadan toplu sözleşme dayatmasında bulunması, 'Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır' sözünü hatırlatıyor. Bizde, iktidara giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğini kendilerine hatırlatmak isteriz. Haktan, hukuktan, adaletten, emekten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu iddia eden bir siyasal anlayışın, belediye başkanına '2 yıl artış olmadan sözleşme yapacaksın, kabul etmezlerse mevcut verdiğinin yarısını keseceksin' talimatı vermesi, söylenilenle uygulananın örtüşmediğini çok açık göstermektedir" dedi. Keleş, "Gasp edilen haklarımız iade edilene ve özgür toplu sözleşme masası kurulana kadar, İzmir ve Ankara'nın her yeri mücadelemizin merkezi olacaktır" diye konuştu.