Kemalpaşa Belediyesi’nde şifreli kapı dönemi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile başkan yardımcılarının odalarının bulunduğu koridora açılan kapıya şifre kondu. Şifreli kapı uygulaması ilçede büyük tepki topladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak: "Mühür mehmet oldu Şifre Mehmet" dedi.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ DEDİLER AMA...

Seçim meydanlarında vatandaşlara verdikleri vaatleri koltuğa oturduktan sonra unutan CHP'li belediye başkanları hayata geçirdikleri uygulamalarla tepki toplamaya devam ediyor.

Bunun son örneği İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile Başkan Yardımcıları Fikri Çiçek, Ufuk Taşkıran, Yusuf Hakkı ve Ahmet Bekel'in makam odalarının bulunduğu koridora şifreli kapı kondu. Böylece vatandaşların bu bölümlere rahatça girmesi engellendi.

"MÜHÜR MEHMET OLDU ŞİFRE MEHMET"

Vatandaşların tepkilerinin ardından AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Kemalpaşa Belediyesindeki şifreli kapı uygulamasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Taslak: "Mühür Mehmet oldu Şifreli Mehmet..

Bir CHP'li belediyecilik anlayışı örneği daha! Belediyenin kapılarını şifrelerle kapatan değil vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize açan olacağız. Vatandaşlar olarak belediye başkan yardımcılarını meşgul ettiğimiz onların rahatça çalışmalarına !!! izin vermediğimiz için özür dileriz. Yakında belediyenin kapısına da kilit vurursunuz. Şifreli kapılar arkasında neler konuşuluyor, neler saklanıyor aklımıza takılan ayrı bir soru işareti tabii. 5 yıl sonra AK Belediyecilik anlayışıyla şifreli kapılarla halka duvar ören değil, vatandaşın kendini güvende hissettiği, rahatça girip çıkabilecekleri bir belediye olacak." ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar da uygulamaya tepki gösterdi.