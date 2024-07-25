Meclis koridorlarındaki protestoya Başkan Erdoğan’dan tepki: Görüntüler Türkiye’ye yakışmıyor, rezil oluyoruz

Erdoğan, aktivistlerin Meclis'in saygınlığına gölge düşüren eylemine "Rezil oluyoruz, Türkiye'ye yakışmıyor" sözleriyle büyük tepki gösterdi. Erdoğan Milletvekillerine "Vatandaşın güvenliği bize emanet, daha fazla evladımız ölmemeli, gerekirse tartışmadan çekinmeyin, gerilmeden meramınızı iyi anlatın" dedi ve başıboş sokak köpekleri yasasından geri dönülmemesi talimatını verdi.

ONLAR TÜRK KADINLARINI TEMSİL ETMİYOR

Meclis grubuna sert çıkan Erdoğan , "Televizyonlardaki çirkin görüntüler Meclis'te nasıl yaşanıyor? O kadınlar Türk kadınlarını temsil etmiyor. Milletvekillerimiz muhalefetin provokasyonlarına müsaade etmemeli gereğini yapmalı, her iddiaya cevap vermeli. Yasa teklifini ve amacını iyi anlamıyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım. Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız ölmemeli. Bu sorunu kökten çözmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın güvenliği bize emanet" diye konuştu.

YENİ DÖNEM 1 YIL OLDU

Milletvekillerine "Tüm yasaları geçirinceye kadar meclisi kesintisiz çalıştırın" talimatı veren Erdoğan, "Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğlen yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz 1 yılı yeni doldu tatil için acele etmeyin" ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarında inşa faaliyetinde gelinen son durumu anlattı. AHBAP Derneği'nin topladığı bağışlarla 500 ev yaptırdığını belirten Kurum, Derneğin söz konusu evleri bağışlamak istediğini ifade etti. Evlerin dayanıklılığını ve tamamlanma durumunu soran Başkan Erdoğan konunun ciddiyetle ele alınmasını isterken, "Bu işte Ahbap Çavuş ilişkisi olmasın, ihtiyacı olana gitsin" dedi. Bakan Kurum, Derneğin evlerin teslim törenini Başkan Erdoğan'la yapma talebini de MKYK'da paylaştı. Konu ilerleyen günlerde değerlendirecek, son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.