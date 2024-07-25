Sınır tanımayan başkana mahkeme ‘DUR’ dedi

Yerel seçimlerde Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağımsız belediye başkanı seçilen Hüseyin Dündar'ın ilk icraatı önceki AK parti dönem AK yapılan açık ihaleleri iptal etme oldu. Dündar, bunun yanı sıra hizmet alınan firmalara da ödeme yapmadı. Bir taş kırma, eleme ve nakliye işleri yapan firmanın avukatının, alacaklarının ödenmediğini belirterek belediye gönderdiği ihtarnamede 16 milyon 449 bin 734 lira tutarındaki alacağını istedi. Başka bir firma da 100 milyon lira alacağı için belediyeye ihtarname çekti. Başkanın icraatları ihale iptalleriyle sınırlı da kalmadı. 3 Ocak 2022'de 10 yıllığına sözleşmeyle kiralanan bir restoranın sözleşmesi ve ruhsatı da belediye tarafından iptal edildi.Zabıta ekiplerini gönderip, işyerini mühürleten Başkan Dündar, daha sonra işyerini şeritlerle kapattırdı. Bununla da kalmayan belediye ekipleri, işyerinin önüne yol çalışması yapılacağı gerekçesiyle kum döktü. İş makineleri restoranın önüne park ettirilip, işyerinin giriş-çıkışları da kapatıldı. Bunun üzerine restoranı kiralayan firma yürütmenin durdurulması için Samsun 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Çarşamba Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada, firma yetkilileri yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini, taşınmaz mallarla ilgili karar alma yetkisinin Belediye encümeninde olduğunu ancak olayda herhangi bir encümen kararı olmadığını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme heyeti de başkanın yaptığı sözleşme iptali ve ruhsat iptali işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten firma avukatı "Devlette devamlılık esastır. Yaptıkları hukukçu olan bir belediye başkanına hiç yakışmaz" dedi.