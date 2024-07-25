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Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:16

Vanlı aileler evlat nöbetini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler,Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

NAZLI TİMUR
Vanlı aileler evlat nöbetini sürdürüyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Baba Yusuf Erdinç gazetecilere "Oğlum üniversite okuyordu. Oğlumun elindeki kalemi kırıp silah verdiler. Kime karşı? Bana karşı. 2015 yılından bu yana Diyarbakır'da da nöbetime devam ediyorum. DEM'li Milletvekillerine sesleniyorum. Çocuklarınızı bakkala yollasanız 1 saat geç gelse dünyayı yakarsınız. Sizin çocuklarınız yurt dışında okurken benim oğlum nerede? Onların çocukları Avrupa'da okuyor, benim oğlum da okumuş insandı. Oğlumu geri istiyorum. Ölene kadar nöbeti sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

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Vanlı aileler evlat nöbetini sürdürüyor
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