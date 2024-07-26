642 suç örgütünü çökerttik

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda 'Kolluk Uygulamaları ve İnsan Haklarının Korunması' başlıklı bilgilendirilme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.22 Temmuz'a kadar 1093 PKK-KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Yerlikaya, terör örgütüne katılımda da 56 kişi ile tüm zamanların en düşük rakamının yakalandığını, 95 olayla tüm zamanların en düşük şiddet içerikli terör eyleminin yaşandığı bilgisini verdi. Yerlikaya, 130'u bombalı eylem olmak üzere, 174 eylemi önledikleri kaydetti. Yerlikaya, "Bugün itibarıyla, 642 uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel organize suç örgütünü çökerttik. 424 KOM, 180'i narkotik, 38'i siber, 4 bin 321 tutuklu. 2 bin 272 de adli kontrol, 106 milyar lira mal varlığına el koyduk" dedi. İnsan hakları ihlalleri bağlamında yıllara göre disiplin cezası alan kolluk personeli sayılarına değinen Yerlikaya, 2020'de 648, 2021'de 856, 2022'de 778, 2023'te 317 ve 2024'ün ilk 7 ayında 39 personelin ceza aldığını bildirdi.Hakkâri'de davası devam eden birinin DEM Parti'den belediye başkan adayı gösterilmesine vatandaşların da tepki gösterdiğini anlatan Yerlikaya, daha sonra bu belediyeye kanun gereği görevlendirme yapıldığını anımsattı. Yerlikaya, "Biz bundan çok keyif almıyoruz ki. DEM'li belediyeler içerisinde hakkında en ufak dava konusu olmayan, en az yarısı öyle, onları nasıl buldunuz? O adamları, hanımefendileri nasıl aday yaptınız? Onlar gibi diğer insanları da yapsaydınız" diye konuştu.Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınıp götürülürken araçta "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili konuşan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Türkiye'm şarkısı bugün hepimizi, bu salonda bulunan herkesi coşkulandırır. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum" dedi.Yerlikaya ülke genelinde, 3 bin 974 noktada toplam 104 bin 440 kamera bulunduğunu, 4 bin 459 plaka tanıma sistemi noktasında ise 15 bin 149 kamerayla denetim-kontrol yapıldığını söyledi. 23 bin 435 yaka kamerasını da polisimiz ve jandarmamızın kullandığını dile getiren Yerlikaya, 2025 yılı sonu itibarıyla doğrudan vatandaşlarımızla muhatap olan bütün kolluk birimlerimizin yaka kamerası bulunduracağını açıkladı.