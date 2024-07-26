7 ayda 1521 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye'nin (795) kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1521 olduğunu bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamalarda bulundu:Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hâle getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye'nin (795) kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1521 oldu.İsrail, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kararı'na rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam etmektedir. İsrail'in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırmaktadır. İsrail uçaklarının Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmektedir.