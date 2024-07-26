ASKİ su patlağı sorununu 2 aydır çözemedi.. Mahalle kokudan ve sinekten geçilmiyor

Yaklaşık 2 aydır suların boşa aktığını dile getiren vatandaşlar, "Muhtara durumu ASKİ'ye bildirmesini söylüyoruz ama bizimle ilgilenmiyor. Hep geleceklerini söylüyor ama bu güne kadar kimse gelmedi. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz" dediler.

Her iki sokaktaki su patlağını gösteren Ahmet Kılıç, "Yazık günah. Patlak nedeniyle sokakta su birikintileri oluşuyor. Bu da çevreye kötü kokular yayarken sineklerin de çoğalmasına neden oluyor" derken, sokakta yaşayan vatandaşlar da, "Pis koku ve sinek nedeniyle pencerelerimizi açamıyoruz. Zaten havalar sıcak. Ayrıca 2192 sokak muhtarlık sokağı olmasına rağmen muhtar bir çözüm bulamıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

