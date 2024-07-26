Haberler Gündem Haberleri ASKİ su patlağı sorununu 2 aydır çözemedi.. Mahalle kokudan ve sinekten geçilmiyor
Giriş Tarihi: 26.7.2024 12:35

ASKİ su patlağı sorununu 2 aydır çözemedi.. Mahalle kokudan ve sinekten geçilmiyor

Adana'nın Yüregir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2168 ve 2192 sokakta oturan vatandaşlar ana su hattındaki borunun patlaması sonucu zor günler geçiriyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ASKİ su patlağı sorununu 2 aydır çözemedi.. Mahalle kokudan ve sinekten geçilmiyor

Yaklaşık 2 aydır suların boşa aktığını dile getiren vatandaşlar, "Muhtara durumu ASKİ'ye bildirmesini söylüyoruz ama bizimle ilgilenmiyor. Hep geleceklerini söylüyor ama bu güne kadar kimse gelmedi. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz" dediler.

Her iki sokaktaki su patlağını gösteren Ahmet Kılıç, "Yazık günah. Patlak nedeniyle sokakta su birikintileri oluşuyor. Bu da çevreye kötü kokular yayarken sineklerin de çoğalmasına neden oluyor" derken, sokakta yaşayan vatandaşlar da, "Pis koku ve sinek nedeniyle pencerelerimizi açamıyoruz. Zaten havalar sıcak. Ayrıca 2192 sokak muhtarlık sokağı olmasına rağmen muhtar bir çözüm bulamıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
ASKİ su patlağı sorununu 2 aydır çözemedi.. Mahalle kokudan ve sinekten geçilmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA