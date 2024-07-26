CHP’li başkan mahkemede çark etti

Sokak köpeklerine ilişkin yasal düzenlemeleri kastederek, "Gezi'de iki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa da aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse, tarihi bir direnişe hazır olsunlar" diyerek kalkışma çığırtkanlığı yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.Verdiği ifade sonrası çıkışta partililerle bir araya gelerek açıklama yapan Yalaz, yaptığı açıklamayı işaret edip, "suçun hiçbir şekilde unsurlarının oluşmadığını" ileri sürerek, "Ben o açıklamaları yaptığım zaman kanun tasarı aşamasında komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. Yine suçun maddi ve manevi unsurları hangi açıdan bakarsanız bakın suçlamalar, iddialar asılsızdır" dedi.