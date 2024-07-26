DEAŞ’a şafak baskını

İstihbarat birimlerinin yaptığı takibin ardından DEAŞ terör örgütüne darbe vuruldu. 13 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 72 örgüt üyesi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmaların ardından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 72 örgüt üyesi gözaltına alındı. "GÜRZ-1" adı verilen operasyonda, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Tek bir hedefimiz var. Son terörist etkisiz hale getirilinceye duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.