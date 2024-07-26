Erdoğan, Faslı filozof Taha Abdurrahman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Taha Abdurrahman'ın eşi de yer aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi. Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Arapların "ahlak filozofu", "mutasavvıf filozof" ve "felsefe fakihi" gibi isimlerle andığı önemli bir ilim ve düşünce adamıdır. Mantık, ahlak ve dil felsefesi, modernite ve geleneği okumada yöntem üzerine özgün felsefi projeleri bulunmaktadır. Faslı filozof, 2020 Necip Fazıl Ödülü'ne layık görülmüştü.