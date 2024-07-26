Erzurum Büyükşehir Belediyesi, mama lobisine karşı fabrika kuruyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek maması üretmek amacıyla bir fabrika kurma kararı aldı. Bu sayede dışarıdan mama satın almak zorunda kalmayacak olan belediye, ilerleyen dönemde üretim kapasitesini artırarak satış yapmayı da planlıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, fabrikanın mama üretimi üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara karşı bir önlem olarak kurulacağını ifade etti.Yeni kanun teklifi kapsamında, nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. Erzurum'daki Aziziye, Palandöken ve Yakutiye belediyelerinin de hayvan bakımevi kurması bekleniyor. Kentte sadece Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 bin metrekarelik hayvan bakımevinin olduğunu söyleyen Aynalı, "İlçelerdeki sahipsiz hayvanlar buraya getiriliyordu. İlçe belediyeleri bakımevi kurdukça hayvanlar oraya da götürülecek. Böylece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayvan bakımevinin yükü azalacak. Kanun teklifi öncesi hazırlığımızı yaptık. Her türlü duruma karşı hayvan bakımevinin alanının genişletilmesi için çalışma başlatacağız. Kapasitemiz şu an için yeterli ancak gelen hayvan sayısında artış olabilir ihtimaliyle hareket edeceğiz" dedi.