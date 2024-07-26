İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S., Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.Dosya kapsamında bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.