Karadeniz’de patlayıcı yüklü jet-ski

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında patlayıcı yüklü olduğu belirtilen bir jet-ski bulundu. Çatalca'nın Akalan sahilinde görevli cankurtaranlar dün saat 12.00 sıralarında bir jet-ski fark etti. Yaklaştıkları insansız aracın üzerinde donanımlar olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen aracı incelemeye aldı. Jet-skinin, Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendiriliyor. Öte yandan, aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceği ihtimali nedeniyle de Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.