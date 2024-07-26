Katar’la askeri işbirliğinde yeni aşama! Gemiler yola çıkıyor uçaklar 30 Temmuz’da gidiyor

Türkiye ile Katar arasında son 20 yılda özellikle siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda hızlı bir ilerleme kaydedildi. Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde kurulan Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan uğurlandı. Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağı Katar'a intikal edecek. Gemiler Katar Umm Al Houl Deniz Üssünde görev yapacak. Bu yıl içinde yeni askeri eğitim ve danışmanlık noktasında yeni adımların atılacağı da değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki askeri bağları güçlendirilmesi bölgesel güvenlik ve istikrara da katkı sunuyor.
DENİZ VE HAVA İÇİN DE YETENEK PAYLAŞIMI
Türk Kara Kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımının Deniz ve Hava unsurlarınca da gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI dost ve kardeş ülke Katar ile ikili ilişkilerin pekiştirilmesi, Katar Deniz Kuvvetleri ile müşterek eğitimler yapılarak karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi maksadıyla Katar'da konuşlandırılacak.
6 F-16 UÇAĞI DA KATAR'A GİDECEK
Türkiye-Katar ikili askerî ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilen Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kapsamında, Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI) için dün Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağı Katar'a intikal edecek.
19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.