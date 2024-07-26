Katar’la askeri işbirliğinde yeni aşama! Gemiler yola çıkıyor uçaklar 30 Temmuz’da gidiyor

Türkiye ile Katar arasında son 20 yılda özellikle siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda hızlı bir ilerleme kaydedildi. Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde kurulan Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan uğurlandı. Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağı Katar'a intikal edecek. Gemiler Katar Umm Al Houl Deniz Üssünde görev yapacak. Bu yıl içinde yeni askeri eğitim ve danışmanlık noktasında yeni adımların atılacağı da değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki askeri bağları güçlendirilmesi bölgesel güvenlik ve istikrara da katkı sunuyor.