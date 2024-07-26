Martılar Üsküdar Meydanı’nı mesken tuttu, temizlenmeyen kuş pislikleri tepkiye neden oldu

İstanbul'un önemli tarihi ilçelerinden birisi olan Üsküdar'daki Mimar Sinan Çarşısı'nın ön kısmında bulunan kent meydanı burayı meslek tutan martılar sebebiyle pislik içinde kaldı. Vatandaşların ekmek vererek alıştırdığı martılar gün boyu burayı mesken tutarken martılar sebebiyle oluşan pislik, meydanın zeminini kapladı. Her gün binlerce insanın gelip geçtiği veya dinlenmek için uğradığı kent meydanındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından temizlenmedi.

TEMİZLENMEYEN MEYDAN PİSLİK İÇİNDE

Zaman zaman sadece temizlik görevlileri tarafından süpürülerek temizlenmeye çalışılan meydandaki martı pislikleri uzun süredir meydanda bulunduğundan çirkin bir görüntü oluşturdu. Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi'nin kent meydanındaki bu pisliğe sessiz kalması tepkilere sebep oldu.