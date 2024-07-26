Muhsin Yazıcıoğlu’nun kazasında flaş gelişme! Adli Tıp raporuna Ahaber ulaştı: Dikkat çeken ’gaz’ detayı

Tıbbı olarak kanında o oranlarda karbondioksit bulunan birinin bayılması ve şuurunu kaybetmesi gerekiyordu. İsmail Güneş belki de sonradan gaza maruz bırakıldı diyebiliriz.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde Adli Tıp Raporu'na ilk kez A Haber ulaşırken, canlı yayına katılan merhum Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici de raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AV. SELAMİ EKİCİ'NİN AÇIKLAMALARI

Bu rapora ulaşmanız çok önemli. Çünkü bizim baştan beri iki iddiamız vardı. Bu olayın suikast olduğu, bu suikastın türbülans sebebiyle meydana geldiği ya da karbonmonoksit ile zehirlenerek kazaya sebebiyet verdiği noktasında iddialarımız vardı. Baştan beri bu iddialarımız vardı. Ama ne yazık ki olaydan hemen sonra Çukurova Üniversitesi'nden aldırdığımız raporda karbonmonoksite rastlanmadığı hususu dile getirilmişti. Daha sonra Devlet Denetleme Kurulu tarafından Adli Tıp'tan bu inceleme istendi ve Adli Tıp karbonmonoksitin olduğunu ama 15 ay sonra inceleme yaptıkları için kanlarda bu oranın artmış olabileceği konusunda bir görüş de belirtti. Biz buna tabi itiraz etmiştik. Karbonmonoksitin 15 ay kalmasıyla artmayacağı bilakis eksileceği noktasında bilirkişi raporları aldırmıştık.