Haberler Gündem Haberleri Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın şaşkına çeviren çalışmaları tek tek anlattı: Bunları bilmekten bile korkuyorum...
Giriş Tarihi: 26.7.2024 10:42 Son Güncelleme: 26.7.2024 10:49

Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın şaşkına çeviren çalışmaları tek tek anlattı: Bunları bilmekten bile korkuyorum...

Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın, bilim dünyasındaki şaşırtan çalışmaları tek tek anlattı. İnsanların beyninin uzaktan kumanda edilebildiğini ifade eden Aydın, "Fıçıdan sızanları anlatıyorum, fıçının içini biliyorum. Bazı şeyleri bilmekten bile korkuyorum." dedi.

Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın şaşkına çeviren çalışmaları tek tek anlattı: Bunları bilmekten bile korkuyorum...
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Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın şaşkına çeviren çalışmaları tek tek anlattı: Bunları bilmekten bile korkuyorum...
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