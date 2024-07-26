RTÜK’ten müzik kanallarına klip uyarısı

Müzik kanallarında yer alan kliplerdeki ahlak ve edep sınırlarını aşan görüntüler RTÜK'e takıldı. RTÜK başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayıncılara uyarılarda bulunan Şahin, "Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır.

bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır." ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Kamuoyunun dikkatine!

Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir.

nılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır. Ayrıca müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de millî ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.