Terör halayına 10 tutuklama

Mersin'de teröristbaşı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.