Adnan Polat’ın acı günü: İşadamı İbrahim Polat hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat'ın bir süredir tedavi gören babası, Polat Holding'in kurucusu İbrahim Polat, 93 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiği bildirilen İbrahim Polat'ın cenazesi, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanlığı'na defnedilecek. İbrahim Polat'ın vefatının ardından Galatasaray Spor Kulübü de taziye mesajı yayımladı. Adnan Polat'ın annesi Suna Polat da geçen yıl temmuz ayında 90 yaşında hayatını kaybetmişti. 1955 yılında açtığı müteahhitlik firması ile Türkiye'nin en köklü işletmelerinden birinin temelini atan İbrahim Polat, 1931 yılında Erzurum Aşkale'de doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Polat, 1972 yılında İzmir'de Ege Seramik Fabrikaları'nı kurarak sanayi sektörüne adım attı. Daha sonra seramik sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarına da yatırım yaptı. Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne de giriş yaptı.