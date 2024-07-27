“CHP’nin 8 milyar TL borcunu ödüyoruz”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, CHP'den devraldıkları belediyenin 8 milyar TL borç batağında olduğunu ve bu borçların yarısını kısa sürede ödediklerini belirtti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Başkan Öntürk, "Devraldığımız belediyenin 73 milyon 304 bin 616 TL'lik, iştiraklerle toplam 1 milyar 688 milyon TL'lik SGK borcunu da ödüyoruz. Depremle yıkılmış şehrimizin kasasına seçime 35 gün kala 1.9 milyar TL daha yüklenen ve toplam 8 milyar TL'ye varan borcu ödediğimiz gibi. 4 milyar TL ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Hatay'ı ayağa kaldırıyoruz" dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyelerin SGK borçları gündemdeyken küçük bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Konya Büyükşehir Belediyemizin SGK borcu 0 (SIFIR) Türk Lirası'dır. Konya Modeli Belediyecilik tam da böyle bir şey" ifadelerini kullandı. -