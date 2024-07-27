‘Savaş suçlusunun yeri meclis değil, sanık sandalyesidir’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden ve soykırım boyutlarına ulaşan insani yıkım ve katliamların faili, eli kanlı bir savaş suçlusu ve siyasi programını Filistin halkının varlık ve haklarının inkârı üzerine kurmuş aşırıcı bir hükümetin başı olan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nin önceki gün yapılan ortak oturumdaki hitabını büyük bir hayret ve dehşetle takip ettiklerini belirtti. "Savaş suçlularının yeri meclis kürsüleri değil sanık sandalyesidir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, ABD Kongresi'ndeki hazin tablonun, İsrail işgalinin Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.