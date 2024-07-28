4 terörist etkisiz

Siirt Pervari'de düzenlenen "GÜRZ- 2" operasyonunda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri 200 metrelik uçurumdan dağcılık ipi ile teröristlerin saklandığı mağaraya inerek içeri girdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Benda Amed kod adlı Semra Ayverdi, Baran Hemlin kod adlı Seyithan Sencer, Sarı İbrahim kod adlı Yakup Nişo ile Destina Botan kod adlı Bişenk Durmuş olduğu öğrenildi.Teröristlerden 2'sinin turuncu, 2'sinin de gri kategoride arandığı öğrenildi. Teröristlerin sivil ve asker 11 kişinin şehit edilmesinden sorumlu olduğu öğrenildi.