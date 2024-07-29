Batı basını ateş püskürdü: Saygısızlık, rezillik

Skandal Olimpiyat açılışına Avrupa basınından da tepkiler geldi."Son Akşam Yemeği' tablosunun sergilendiği gösteride LGBT'ye hoşgörü mesajının yer alması Katolikleri oldukça sinirlendirdi. Dinî değerlerinin aşağılandığını savunan Katolikler, performansı 'saygısızca ve rezil' olarak tanımladı.Paris 2024'ün açılış töreni iyi niyetliydi ama kesinlikle Londra 2012 değildi... Bazen bir stadyumu yenemezsiniz.Fikir; hafızada kalan ve unutulmaz bir açılış töreni yapmaktı. Fransızlar hedefe ulaştılar! Ama çok azı güzel anılarla hatırlayacak.Tüm ihtişamına rağmen dine hakaret eden bazı figürler kabul edilemez. 'Son Akşam Yemeği' tablosu böyle resmedilmemeliydi.LGBT dayatması ve Hz. İsa'nın tasvir edildiği son akşam yemeği canlandırması kiliseleri de ayaklandırdı. Fransa Katolik Kilisesi "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. "Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber" açıklamasını yayımladı.