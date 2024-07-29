CHP’li başkana ‘şifreli’ kapı

Seçim meydanlarında "Belediyeleri halkla birlikte yöneteceğiz" diyen CHP'li belediye başkanları koltuğa oturduktan sonra seçmene verdikleri sözleri çabuk unuttu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile Başkan Yardımcıları Fikri Çiçek, Ufuk Taşkıran, Yusuf Hakkı ve Ahmet Bekel'in makam odalarının bulunduğu koridora şifreli kapı konuldu. Böylece vatandaşların bu bölümlere rahatça girmesi engellendi.Vatandaşların tepkilerinin ardından AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak sosyal medya hesabından, "Mühür Mehmet oldu 'Şifreli Mehmet'. Bir CHP'li belediyecilik anlayışı örneği daha. Vatandaşlar olarak belediye başkan yardımcılarını meşgul ettiğimiz onların rahatça çalışmalarına izin vermediğimiz için özür dileriz. Yakında belediyenin kapısına da kilit vurursunuz. Şifreli kapılar arkasında neler konuşuluyor, neler saklanıyor aklımıza takılan ayrı bir soru işareti. 5 yıl sonra AK Belediyecilik anlayışıyla şifreli kapılarla halka duvar ören değil, vatandaşın kendini güvende hissettiği, rahatça girip çıkabilecekleri bir belediye olacak" ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar da uygulamaya tepki gösterdi.