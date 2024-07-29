İzmir Büyükşehir’de memurlar yeniden iş bırakıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü.

TAM GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Bu güne kadar oturma, bordro yakma, ağız bantlama gibi birçok eyleme imza atan memurlar yine iş bırakma kararı aldı. Haftalık eylem programını açıklayan Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi, 31 Temmuz Çarşamba günü belediye çatısı altında görev yapan tüm memurların tam gün iş bırakacağını duyurdu. Açıklanan eylem planına göre aynı gün saat 11.00'da Kültürpark 4 No'lu hol önünde toplanacak olan memurlar Fuar'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi'ne yürüyecek. Sendika burada basın açıklaması yapıp Başkan Tugay'dan gasp edilen haklarının iadesini talep edecek.