Petrolde ikinci merkez Diyarbakır oluyor

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan 'enerjide tam bağımsızlık' adımları meyvelerini veriyor. Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarındaki kaliteli petrol üretimi günlük 50 bin varil sınırına dayanırken, TPAO Diyarbakır'da da yeni sondaj kuyusu çalışmalarına başladı.TPAO tarafından yapılan jeolojik araştırmalarından ardından 457 sondaj kuyusunun açılacağı yerler havadan fotoğraflanarak, haritalandırma yapıldı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, Diyarbakır'da 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Gabar'dan sonra ikinci büyük petrol rezervine sahip Diyarbakır'da kısa süre sonra yeni kuyular açılıp petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkmasına katkı sunacak olan zengin petrol rezervi nedeniyle Diyarbakır'ın ikinci Gabar olacağı da belirtilirken, Ergani, Silvan, Bismil, Hazro, Çınar, Kocaköy, Bağlar ve Sur ilçelerinde yeni petrol müjdeleri bekleniyor.Öte yandan, Şırnak ve Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Siirt, Hakkâri ve Adıyaman'da da petrol arama çalışmaları sürürken, yeni keşiflerle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gelecek yıllarda Türkiye'nin petrol ihtiyacını büyük oranda karşılaması hedefleniyor. Yıllarca yaşanan terör olaylarından dolayı yer altı kaynakları yeterince çıkarılamayan bölgenin altında deyim yerindeyse bir 'petrol denizi' bulunduğu ifade ediliyor.