Terör propagandası yapan 15 bölücü tutuklandı

Sosyal medya platformlarından bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 11, Siirt'te 4 şüpheli olmak üzere toplam 15 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da bir düğünde sokak ortasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çeken kişilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklanırken 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Siirt'te örgüt propagandası yapanlar hakkında devam eden adli süreçle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan terörist kıyafeti giyip terör örgütü lehine slogan attığı anları sosyal medyada paylaşan Ö.R. adlı kişi de tutuklandı.