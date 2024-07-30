Bakan Yerlikaya Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Cooper ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper ile ortak sorunlar ve ortak faydalarımızla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına da değerlendirmelerde bulunduk."